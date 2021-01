Rally | annunciata la data dell’evento di Ypres

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il WRC ha reso noto ladeldi, evento che rimpiazza di fatto l’appuntamento l’appuntamento in Gran Bretagna. La tappa belga del Mondiale, inseriva e poi tolta dal calendario 2020, si svolgerà nel week-end del 15 agosto tra il round in Finlandia e la tappa in Cile. L’appuntamento diè una novità assoluta del WRC, una serie di sfide che si svolgeranno interamente su asfalto. Jan Huygue, membro del comitato organizzativo Club Superstage, afferma ai microfoni di Motorsport.com: “Per noi è un ottimo appuntamento, perché per molte persone è un weekend lungo e cade nel pieno delle vacanze scolastiche. Pensiamo che sia unaè ideale anche per il circuito di Spa-Francorchamps, sede a fine agosto del classico Gran Premio di Formula 1”. Gli fa eco Diego Desmadryl, responsabile ...