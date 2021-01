Pre Juventus-Spal | le voci degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021) Per il pre, match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, hanno parlato i due tecnici, Andrea Pirlo e Pasquale Marino. Pre: cosa ha detto Pirlo? Il tecnico dei bianconeri invita la sua squadra a non sottovalutare la: “Ci sono tante insidie perché affrontiamo una squadra di B sulla carta. Ma se guardiamo i campionati esteri vediamo che il Bayern Monaco è uscito con una squadra di B, lo stesso Real Madrid con una squadra di seconda divisione. Bisogna pensare che sarà partita difficile, abbiamo obiettivo di passare il turno quindi ci vorrà massima concentrazione. Loro hanno fatto un ottimo cammino in Campionato e in Coppa Italia, dovremo stare molto attenti”. Sulla ...