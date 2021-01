Pirlo 'Spal insidiosa, tante big out con le piccole' (Di martedì 26 gennaio 2021) TORINO - Andrea Pirlo non vuole fare brutte figure contro la Spal nel quarto di finale di Coppa Italia in programma domani sera allo Juventus Stadium. Il tecnico bianconero ha chiesto massima ... Leggi su gazzettadiparma (Di martedì 26 gennaio 2021) TORINO - Andreanon vuole fare brutte figure contro lanel quarto di finale di Coppa Italia in programma domani sera allo Juventus Stadium. Il tecnico bianconero ha chiesto massima ...

forumJuventus : Pirlo pre #JuveSpal: 'Giocano De Ligt e Demiral. Szczesny e Bentancur riposano, per il resto sarà una squadra compe… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juve-SPAL, Pirlo: 'Occhio, anche Bayern e Real sono uscite contro squadre di seconda divisione' - ottopagine : Pirlo: 'Spal insidiosa, tante big out con le piccole' - cn1926it : #Juventus, #Pirlo: “Non sottovalutiamo la #SPAL, fare brutte figure è semplice” - IlModeratoreWeb : Pirlo “Spal insidiosa, tante big out con le piccole” - -