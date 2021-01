Milik: “A Napoli momento difficile ma questa al Marsiglia è una mia sfida” (Di martedì 26 gennaio 2021) In un inglese perfetto, l'ex attaccante del Napoli e da qualche giorno in forza al Marsiglia, Arkadiusz Milik ha ripetuto, durante i venti minuti della sua presentazione alla stampa, di essere subito pronto per giocare e aiutare la squadra con i suoi gol. "Quello che conta sono i gol", ha spiegato l'attaccante polacco ceduto in prestito all'OM fino a fine stagione dal Napoli. Milik ha esordito sabato contro il Monaco (1-3). caption id="attachment 1072123" align="alignnone" width="3500" Milik (getty images)/captionMilik ricorda i momenti difficili a Napoli: "Spero di poter giocare velocemente in modo da poter avere nelle gambe i 90 minuti", ha detto il 26enne attaccante polacco, reduce da una prima metà di stagione complicata a ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) In un inglese perfetto, l'ex attaccante dele da qualche giorno in forza al, Arkadiuszha ripetuto, durante i venti minuti della sua presentazione alla stampa, di essere subito pronto per giocare e aiutare la squadra con i suoi gol. "Quello che conta sono i gol", ha spiegato l'attaccante polacco ceduto in prestito all'OM fino a fine stagione dalha esordito sabato contro il Monaco (1-3). caption id="attachment 1072123" align="alignnone" width="3500"(getty images)/captionricorda i momenti difficili a: "Spero di poter giocare velocemente in modo da poter avere nelle gambe i 90 minuti", ha detto il 26enne attaccante polacco, reduce da una prima metà di stagione complicata a ...

