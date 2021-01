L’arcivescovo Muller demolisce Biden: «Un falso cattolico, non accetto un politico abortista» (Di martedì 26 gennaio 2021) Il cardinale Gerhard Muller strapazza il neopresidente Usa Joe Biden. Sul terreno minato dell’aborto. “Non posso sostenere un politico abortista perché costruisce case popolari. E per il bene relativo dovrei accettare il male assoluto“. Aborto, Muller critica duramente Biden Il successore di Trump, nel giorno del suo insediamento, si è presentato come un cattolico devoto e praticante. Ma il teologo tedesco (della Congregazione per la dottrina della fede) non è convinto. ” Ci sono buoni cattolici fino ai posti più alti del Vaticano che in un cieco effetto anti-Trump sopportano o minimizzano tutto ciò che ora si sta scatenando contro i cristiani. E tutte le persone di buona volontà negli Usa. Ora gli Stati Uniti, con il loro potere politico, mediatico ed ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Il cardinale Gerhardstrapazza il neopresidente Usa Joe. Sul terreno minato dell’aborto. “Non posso sostenere unperché costruisce case popolari. E per il bene relativo dovrei accettare il male assoluto“. Aborto,critica duramenteIl successore di Trump, nel giorno del suo insediamento, si è presentato come undevoto e praticante. Ma il teologo tedesco (della Congregazione per la dottrina della fede) non è convinto. ” Ci sono buoni cattolici fino ai posti più alti del Vaticano che in un cieco effetto anti-Trump sopportano o minimizzano tutto ciò che ora si sta scatenando contro i cristiani. E tutte le persone di buona volontà negli Usa. Ora gli Stati Uniti, con il loro potere, mediatico ed ...

