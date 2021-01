Inter, Conte: “Contento per Lukaku ed Eriksen, se fossero sempre così cattivi…” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'Inter conquista il pass per le semifinali di Coppa Italia. Eliminato il Milan per 2-1 grazie a una punizione di Christian Eriksen in pieno recupero. Ora i nerazzurri affronteranno la vincente tra Juventus e Spal.caption id="attachment 1064357" align="alignnone" width="3000" Conte, getty images/captionLE PAROLE DI ConteIl tecnico Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: "Siamo in semifinale per il secondo anno consecutivo. Bravi i miei calciatori che hanno avuto la giusta Interpretazione. Il Milan non è in testa alla classifica per grazia ricevuta. Sono Contento di averli eliminati. Il Milan ha valori importanti. Anche in parità numerica abbiamo avuto occasioni importanti. La partita la stavamo conducendo noi, il loro portiere è ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'conquista il pass per le semifinali di Coppa Italia. Eliminato il Milan per 2-1 grazie a una punizione di Christianin pieno recupero. Ora i nerazzurri affronteranno la vincente tra Juventus e Spal.caption id="attachment 1064357" align="alignnone" width="3000", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Antonioanalizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: "Siamo in semifinale per il secondo anno consecutivo. Bravi i miei calciatori che hanno avuto la giustapretazione. Il Milan non è in testa alla classifica per grazia ricevuta. Sononto di averli eliminati. Il Milan ha valori importanti. Anche in parità numerica abbiamo avuto occasioni importanti. La partita la stavamo conducendo noi, il loro portiere è ...

