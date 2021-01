Governo, Di Maio: “Compatti e determinati con Conte” (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – “Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di governo assurda per colpa degli egoismi di qualcuno. Ora serve compattezza, tutti dobbiamo stringerci attorno a Giuseppe Conte. Non ci sono dubbi, avanti determinati“. Lo scrive su twitter Luigi Di Maio, ministro degli Esteri. Leggi su dire (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – “Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di governo assurda per colpa degli egoismi di qualcuno. Ora serve compattezza, tutti dobbiamo stringerci attorno a Giuseppe Conte. Non ci sono dubbi, avanti determinati“. Lo scrive su twitter Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.

petergomezblog : Di Maio: “Quello sulla giustizia è un voto sul governo non solo su Bonafede. Riforma della prescrizione non si tocc… - forza_italia : ?Recovery plan ?Piano vaccinazioni ?Crisi economica ?Crisi di governo Conte, Di Maio e Zingaretti sono FUORI TEMP… - Agenzia_Ansa : #governo Luigi Di Maio : 'Senza maggioranza scivoliamo verso il voto. Abbiamo 48 ore per consolidarla' dice il mini… - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Nuovo capitolo della saga di Luigi Di Maio contro i congiuntivi. Stavolta a sottolineare l'errore è intervenuto anche Vitto… - alpardu : RT @SensoDiNausea: Di Maio ha detto che accetta chiunque voglia sostenere questo governo. CHIUNQUE! ?????? -