Di vitale importanza, ma nessuno conosce il motivo: a cosa serve il foro sul tappo della penna (Di martedì 26 gennaio 2021) Un ‘dettaglio’ che forse non avete mai considerato: a cosa serve il foro sul tappo della penna? Può essere di vitale importanza A cosa serve il foro del tappo della pennaCi sono tanti, tantissimi oggetti nella casa di ognuno di noi che magari fissiamo ogni giorno ma a cui non diamo la giusta importanza. E magari non ci siamo mai interrogati sul perché siano fatti proprio in quel modo. Esistono tante cose di cui, infatti, ignoriamo il significato ed anche l’importanza. E di questo mondo di oggetti ‘ignorati’ fa parte anche il tappo della penna Bic. La ... Leggi su altranotizia (Di martedì 26 gennaio 2021) Un ‘dettaglio’ che forse non avete mai considerato: ailsul? Può essere diildelCi sono tanti, tantissimi oggetti nella casa di ognuno di noi che magari fissiamo ogni giorno ma a cui non diamo la giusta. E magari non ci siamo mai interrogati sul perché siano fatti proprio in quel modo. Esistono tante cose di cui, infatti, ignoriamo il significato ed anche l’. E di questo mondo di oggetti ‘ignorati’ fa parte anche ilBic. La ...

rosad24 : @_golgota Nessuno ha a cuore la formazione, l’importanza VITALE della formazione. Nessuno, la stragrande maggioranz… - ispionline : Il #Covid19 ha avuto un forte impatto sulla libertà di movimento delle persone, ma il funzionamento del settore del… - Isabella00089 : RT @TheManOfMarch: Non credo che le cose andranno bene. Però il pensare che potrebbe succedere il contrario, per me questo è di vitale imp… - FE4RLSSX : la cosa di vitale importanza che vi volevo dire è che anche oggi mi manca louis ?? - FE4RLSSX : devo dirvi una cosa di vitale importanza, la volete sapere? -

Ultime Notizie dalla rete : vitale importanza Di vitale importanza, ma nessuno conosce il motivo: a cosa serve il foro sul tappo della penna Altranotizia Banca, rischio chiusura della filiale Dalla minoranza scatta raccolta firme

“Per Vagli e Roggio“: "E’ un servizio per tutti che non possiamo perdere, è un’iniziativa civica non politica" ...

Porto di Cariati, Spirlì: «La Regione interverrà al più presto»

V ertice in Regione sul porto di Cariati. Stamattina, nella Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro, si è svolto un incontro finalizzato alla risoluzione dei gravi problemi che interessano lo scalo jo ...

“Per Vagli e Roggio“: "E’ un servizio per tutti che non possiamo perdere, è un’iniziativa civica non politica" ...V ertice in Regione sul porto di Cariati. Stamattina, nella Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro, si è svolto un incontro finalizzato alla risoluzione dei gravi problemi che interessano lo scalo jo ...