COVID, due vittime nelle ultime ventiquattro ore in Irpinia (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del COVID Hospital dell'Azienda Moscati, un 75enne di Montemarano. L'uomo era ricoverato dallo scorso 2 gennaio in terapia subintensiva e il 7 era stato trasferito in terapia intensiva. Presso il Presidio Ospedaliero " Frangipane" di Ariano Irpino è deceduto nella serata di ieri un 84enne residente a Flumeri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : COVID due Covid e disabilità. Due guide per l'assistenza in ospedale e nelle Rsa Quotidiano Sanità Muore un uomo di 68 anni

È ancora un bollettino pesante quello legato al Covid, la Regione Marche ha comunicato che nella giornata di ieri sono stati 11 i decessi in tutto il territorio regionale. Il fermano piange due person ...

È ancora un bollettino pesante quello legato al Covid, la Regione Marche ha comunicato che nella giornata di ieri sono stati 11 i decessi in tutto il territorio regionale. Il fermano piange due person ...