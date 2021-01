Corsera | De Laurentiis pensa anche ad Allegri per il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 gennaio 2021) La sconfitta contro il Verona è stato solo un tassello di questa stagione delaltalenante e adesso Deascolta le critiche della piazza che ora discute Gattuso e si confronta con il suo entourage, scrive il Corriere della Sera. Il presidente sa che presto dovrà prendere una decisione Si spiega così il primo approccio con Rafa Benitez, fresco di dimissioni dal Dalian in Cina. Una telefonata che non allunga né restringe la «vita» di Rino a: saranno i risultati della prossima settimana a far pendere l’ago della bilancia. Trova un suo fondamentoil vecchio pallino che porta a Massimiliano, su cui c’è già il forte interesse della Roma. Deha provato in passato a convincere Max, e tra i due si è stabilita una complicità fatta di telefonate, ...