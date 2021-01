Conte si è dimesso | ora la parola a Mattarella

Leggi su linkiesta

(Di martedì 26 gennaio 2021) È ufficiale: il presidente del Consiglio Giuseppeha rassegnato le dimissioni dal governobis. Trenta minuti al Quirinale per comunicare al Capo dello Stato la decisione di rimettere il mandato. Poi il passaggio dalla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati a Palazzo Giustiniani, e dal presidente della Camera Roberto Fico. Prima, alle 9, si è tenuto l’ultimo consiglio dei ministri dell’esecutivo giallorosso, durante il qualeha comunicato alla squadra di governo la decisione di andare al Quirinale a rassegnare le dimissioni. E a seguire, alle 12,è salito al Colle per la formalizzazione, aprendo ufficialmente la crisi di governo e sperando nel reincarico. Il presidente della Repubblica, tramite il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti, ha comunicato che il governo rimarrà in ...