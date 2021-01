Conte: "Dimissioni per un governo di salvezza nazionale" (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - "È il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Le mie Dimissioni sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale". Lo ha dichiarato Giuseppe Conte su Facebook commentando la crisi di governo in corso. "Serve un'alleanza, nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare, di chiara lealtà europeista, in grado di attuare le decisioni che premono - aggiunge - per approvare una riforma elettorale di stampo proporzionale e le riforme istituzionali e costituzionali, come la sfiducia costruttiva, che garantiscano il pluralismo della rappresentanza unitamente a una maggiore stabilità del sistema politico". "Questa mattina ho convocato un Consiglio dei Ministri ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - "È il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Le miesono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovoche offra una prospettiva di". Lo ha dichiarato Giuseppesu Facebook commentando la crisi diin corso. "Serve un'alleanza, nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare, di chiara lealtà europeista, in grado di attuare le decisioni che premono - aggiunge - per approvare una riforma elettorale di stampo proporzionale e le riforme istituzionali e costituzionali, come la sfiducia costruttiva, che garantiscano il pluralismo della rappresentanza unitamente a una maggiore stabilità del sistema politico". "Questa mattina ho convocato un Consiglio dei Ministri ...

