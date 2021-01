Ciampino ‘Se avete bisogno prendete’ | il gesto di generosità di un negoziante diventa virale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ha scritto con un pennarello su un cartone ‘Seprendete‘ e poi ha messo diverse buste con all’interno generi alimentari di prima necessità, appesi a un reticolato appoggiato a un muro all’esterno della sua attività commerciale. Il, che si ripete quotidianamente, non è sfuggito ai suoi concittadini e una di loro lo ha fotografato e postato in un gruppo di zona su Facebook. E’ successo a, il negozio è Il Norcino, in via Trieste, e non appena il post è stato pubblicato sono stati tantissimi a commentare e condividere la notizia, facendo i complimenti al commerciante di buon cuore, che in questo periodo di crisi per tante persone ha trovato il modo di aiutare chi non ha nemmeno la possibilità di portare qualcosa in tavola, senza dover chiedere. (foto di Emanuela Barchiesi) su Il Corriere ...