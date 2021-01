Zampa: “Lockdown per un mese? La gente deve anche vivere. Misure funzionano” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Lockdown per un mese in tutta Italia? Bisogna fare in modo che le persone possano anche vivere, non solo superare la pandemia”. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervistata a Forrest su Radio 1, all’allarme lanciato da Ricciardi e Galli sulla diffusione del contagio. “L’Rt è sceso – aggiunge – questo dimostra che le scelte messe in campo funzionano“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) “per unin tutta Italia? Bisogna fare in modo che le persone possano, non solo superare la pandemia”. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra, intervistata a Forrest su Radio 1, all’allarme lanciato da Ricciardi e Galli sulla diffusione del contagio. “L’Rt è sceso – aggiunge – questo dimostra che le scelte messe in campo“. SportFace.

