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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2021 ore 12 | 30

VIABILITA’ DEL 25 GENNAIO 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2021 ore 12:30 (Di lunedì 25 gennaio 2021) VIABILITA’ DEL 25 GENNAIO 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI IN CORSO CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA Roma-FIUMICINO; SULLA STESSA Roma-FIUMICINO, SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA CRISTOFORO COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE ALTRE ARTERIE DELLA RETE VIARIA. IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO, RICORDIAMO CHE ALLA LUCE DELL’ULTIMO DCPM DEL 15 GENNAIO LA Regione Lazio E’ ZONA ARANCIONE: ...
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