Sanremo 2021 | super ospiti | da Giuliano Sangiorgi a Elisa e Giorgia | ecco i primi nomi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 71esimo Festival dinaviga più che mai nell’incertezza. Mentre la Rai corre ai ripari e lancia il bando per reclutare figuranti pagati da inserire in platea nel teatro Ariston, la macchina organizzativa si sposta sul piano deidella kermesse. Edche fioccano anche idegni di un Festival.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

In vista del Sanremo 2021 di Amadeus, si cercano urgentemente coppie conviventi. Sarebbe questa l’ultima idea per portare il pubblico al Festival, in programma dal 2 al 6 marzo: di fatto, si trattereb ...Festival di Sanremo 2021: la Rai cerca figuranti per formare il pubblico della 71esima edizione. I requisiti per candidarsi ...