Roma, focolaio in una casa di riposo di Grottaferrata: 40 positivi e 4 morti. Trasferita la metà dei pazienti (Di lunedì 25 gennaio 2021) focolaio di Covid in una casa di riposo di Grottaferrata, alle porte di Roma. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, al momento ci sono circa quaranta positivi e si contano 4 decessi. La ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021)di Covid in unadidi, alle porte di. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, al momento ci sono circa quarantae si contano 4 decessi. La ...

MediasetTgcom24 : Roma, focolaio Covid in una casa di riposo: 40 positivi e 4 morti #Coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : Focolaio di #Covid in una casa di riposo di #Grottaferrata, alle porte di #Roma. Sono quaranta i #positivi e 4 i… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Covid a Roma, focolaio nella Rsa di Grottaferrata: 40 contagiati e 4 morti, struttura isolata - leggoit : Roma, focolaio in una casa di riposo di Grottaferrata: 40 positivi e 4 morti - Giacomo2500 : @Deputatipd -