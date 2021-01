Roberta Morise fa un selfie dall’alto | ma l’inquadratura punta lì – FOTO

Leggi su bloglive

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La bellissima conduttrice ed ex modella,, ha condiviso diversi scatti che hanno attirato l’attenzione di tantissimi follower. La bellissima ex modella e conduttrice televisiva,, è nata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.