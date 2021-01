Pressing Pd-M5s per il Conte terVerso un "patto tra gentiluomini" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Settimana cruciale per il governo Conte, che si trova a un bivio: tentare il tutto per tutto nell'ostica aula del Senato o gestire la crisi. Pd e M5s sono in Pressing per una soluzione pilotata delle fibrillazioni di maggioranza e mettono in guardia: o si governa il Paese o si va al voto. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 25 gennaio 2021) Settimana cruciale per il governo, che si trova a un bivio: tentare il tutto per tutto nell'ostica aula del Senato o gestire la crisi. Pd e M5s sono inper una soluzione pilotata delle fibrillazioni di maggioranza e mettono in guardia: o si governa il Paese o si va al voto. Segui su affaritaliani.it

Facciamo il punto sul destino del governo Conte

