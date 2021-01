Parma, si stringe per Cutrone (Di lunedì 25 gennaio 2021) Parma - Il Parma sta stringendo le maglie attorno a Patrick Cutrone (23), tornato al Wolverhampton dalla Fiorentina in questa finestra di trattative dopo l'infortunio di Raul Jimenez ma chiuso dall'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 25 gennaio 2021)- Ilstando le maglie attorno a Patrick(23), tornato al Wolverhampton dalla Fiorentina in questa finestra di trattative dopo l'infortunio di Raul Jimenez ma chiuso dall'...

sportli26181512 : Parma, si stringe per Cutrone: L'ex milanista al Wolverhampton rischia di non trovare spazio - ABufalieri : RT @NicoSchira: Da un argentino all’altro: il #Parma dopo Musacchio (non convinto di lasciare #ACMilan) stringe per Federico #Fazio dell’#A… - CapitanBergomi : RT @NicoSchira: Da un argentino all’altro: il #Parma dopo Musacchio (non convinto di lasciare #ACMilan) stringe per Federico #Fazio dell’#A… - WinstonWilson39 : RT @NicoSchira: Da un argentino all’altro: il #Parma dopo Musacchio (non convinto di lasciare #ACMilan) stringe per Federico #Fazio dell’#A… - AntonioAltieri5 : RT @NicoSchira: Da un argentino all’altro: il #Parma dopo Musacchio (non convinto di lasciare #ACMilan) stringe per Federico #Fazio dell’#A… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma stringe Parma, si stringe per Cutrone Corriere dello Sport.it Napoli, De Laurentiis furioso: ma per ora Gattuso non si tocca

Il tecnico non è in discussione nonostante a Verona sia arrivata la sesta sconfitta in campionato. Il presidente si aspettava però una reazione ...

Parma, si stringe per Cutrone

PARMA - Il Parma sta stringendo le maglie attorno a Patrick Cutrone (23), tornato al Wolverhampton dalla Fiorentina in questa finestra di trattative dopo l’infortunio di Raul Jimenez ma chiuso dall’ar ...

Il tecnico non è in discussione nonostante a Verona sia arrivata la sesta sconfitta in campionato. Il presidente si aspettava però una reazione ...PARMA - Il Parma sta stringendo le maglie attorno a Patrick Cutrone (23), tornato al Wolverhampton dalla Fiorentina in questa finestra di trattative dopo l’infortunio di Raul Jimenez ma chiuso dall’ar ...