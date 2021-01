“Oddio, di nuovo!”. Incendiata l’auto di Serena Enardu: è la seconda volta. Una grandissima paura (Di lunedì 25 gennaio 2021) È successo di nuovo: secondo attentato incendiario nel giro di pochi mesi ai danni della showgirl e imprenditrice Serena Enardu, nota per aver partecipato alle trasmissioni televisive “Temptation Island”, “Uomini e donne” e “Grande Fratello Vip”. La sua auto, una Land Rover, parcheggiata vicino all’abitazione a Quartu Sant’Elena, (Cagliari) è stata bruciata nella notte. Lo stesso era avvenuto lo scorso agosto a ridosso di Ferragosto e l’influencer aveva chiesto sui social di aiutarla a identificare i colpevoli dell’atto vandalico. L’episodio è avvenuto intorno alle 22:30. Da quello che si sa, qualcuno ha versato del liquido infiammabile sull’auto e una volta appiccato il rogo è fuggito. Alcuni residenti hanno visto l’incendio e hanno chiamato il 115. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) È successo di nuovo: secondo attentato incendiario nel giro di pochi mesi ai danni della showgirl e imprenditrice, nota per aver partecipato alle trasmissioni televisive “Temptation Island”, “Uomini e donne” e “Grande Fratello Vip”. La sua auto, una Land Rover, parcheggiata vicino all’abitazione a Quartu Sant’Elena, (Cagliari) è stata bruciata nella notte. Lo stesso era avvenuto lo scorso agosto a ridosso di Ferragosto e l’influencer aveva chiesto sui social di aiutarla a identificare i colpevoli dell’atto vandalico. L’episodio è avvenuto intorno alle 22:30. Da quello che si sa, qualcuno ha versato del liquido infiammabile sule unaappiccato il rogo è fuggito. Alcuni residenti hanno visto l’incendio e hanno chiamato il 115. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti ...

