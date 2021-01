(Di lunedì 25 gennaio 2021) Laha rilasciato unche vede la nuovaimpegnata neglisue in off-in vista della presentazione del 17 febbraio. Trazione integrale migliorata. La prossima generazione della Suv giapponese porterà al debutto la nuova versione del sistema di trazione integrale Super All-Wheel Drive Control, caratterizzata da modalità di guida specifiche per ogni terreno e condizione atmosferica, sviluppate grazie all'esperienza maturata sui modelli fuoridella Casa, come la Pajero. Lo stile della2021, come già anticipato, sarà invece ispirato alla filosofia "I-Fu-Do-Do", che significa "autentico e maestoso", e riprenderà molti elementi già visti sul restyling della Eclipse Cross.

dinoadduci : Mitsubishi Outlander - Ultimi test su strada e in off-road - VIDEO - giuseppas : Mitsubishi Outlander 2021: il video dei test su strada e in off-road - - AUTOREXSRL : MITSUBISHI Outlander 2.0 2WD CVT Insport GPL 5 posti pronta consegna 28.490 € IVA esposta - AUTOREXSRL : MITSUBISHI Outlander 2.0 2WD CVT Insport GPL 5 posti pronta consegna 28.490 € IVA esposta - AUTOREXSRL : MITSUBISHI Outlander 2.0 2WD CVT Insport 5 posti pronta consegna 26.550 € IVA esposta -

Ultime Notizie dalla rete : Mitsubishi Outlander

Quattroruote

Dopo che le foto rubate sono girate in rete, la filiale Russa ha rilasciato un teaser con la futura Mitsubishi Outlander 2022 sottoposta ...168 risultati per la tua ricerca di Mitsubishi Outlander 4x4 in vendita. l'auto più conveniente parte da 3.850 €. Cerchi altre auto? Guarda anche i risultati per Mitsubishi Outlander in vendita!