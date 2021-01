'Io mi ricordo di te', Milano-Bicocca e Unita danno voce ai testimoni della Shoah (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gen. (Adnkronos) - Mercoledì 27 gennaio in occasione della Giornata della memoria, una pagina del sito dell'Università di Milano-Bicocca diventerà la piazza virtuale in cui artisti, studenti, docenti e cittadini daranno voce e volto ai testimoni dell'orrore della Shoah attraverso video, fumetti, disegni e canzoni. Performance d'eccezione, quelle degli attori Beatrice Aiello, Alessandro Anglani, Eleonora Belcamino, Mia Benedetta, Filippo Gattuso, Gennaro Lucci, Rodolfo Medina, Carlotta Natoli, Simonetta Solder Chiara Tomarelli. Attraverso delle pillole video, ognuno dei dieci artisti interpreterà una storia dando voce e volto ai testimoni dell'orrore della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021), 25 gen. (Adnkronos) - Mercoledì 27 gennaio in occasioneGiornatamemoria, una pagina del sito dell'Università didiventerà la piazza virtuale in cui artisti, studenti, docenti e cittadini darannoe volto aidell'orroreattraverso video, fumetti, disegni e canzoni. Performance d'eccezione, quelle degli attori Beatrice Aiello, Alessandro Anglani, Eleonora Belcamino, Mia Benedetta, Filippo Gattuso, Gennaro Lucci, Rodolfo Medina, Carlotta Natoli, Simonetta Solder Chiara Tomarelli. Attraverso delle pillole video, ognuno dei dieci artisti interpreterà una storia dandoe volto aidell'orrore...

