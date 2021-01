Inter, Conte: «Il Milan non è solo Ibrahimovic. Così possiamo vincere» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Rai alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il Milan: le sue dichiarazioni Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Rai alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il Milan. CONDIZIONE – «Dal punto di vista psicologico domani c’è il passaggio del turno è la cosa più importante in una competizione come la Coppa Italia, di cui abbiamo massimo rispetto». ATTEGGIAMENTO – «Servirà una prova di squadra. Ibrahimovic è un giocatore importante per il Milan, ma credo che questo Milan non sia solo Ibrahimovic, è una squadra composta da giocatori forti e bravi tecnicamente che sta facendo cose ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Antonio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni della Rai alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il: le sue dichiarazioni Antonio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni della Rai alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il. CONDIZIONE – «Dal punto di vista psicologico domani c’è il passaggio del turno è la cosa più importante in una competizione come la Coppa Italia, di cui abbiamo massimo rispetto». ATTEGGIAMENTO – «Servirà una prova di squadra.è un giocatore importante per il, ma credo che questonon sia, è una squadra composta da giocatori forti e bravi tecnicamente che sta facendo cose ...

capuanogio : ?? Nel tunnel dopo la fine di #UdineseInter insulti e quasi contatto fisico tra #Conte e #Maresca, separati dai pres… - Paolo_Bargiggia : Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squa… - Sport_Mediaset : #Inter, #Conte rischia una maxi squalifica per gli insulti all'arbitro #Maresca. Il tecnico al direttore di gara: '… - inter_nauta_me : RT @ebreieisraele: #covid19? No #anpi e #governo #conte rilanciano la tiritera delle cittadinanze alla #segre. Poi fa niente se si è contro… - AndryDipi92 : Domani #Conte salirà al colle per dimettersi. Pronto Allegri. #crisidigoverno #crisigoverno #Inter -