Insieme a Conte sono “scaduti” anche i navigator di Di Maio: soldi buttati. A casa anche loro? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Forse, per aprile, ce ne libereremo per sempre. Con buona pace di Luigi Di Maio, che sui “navigator”, presunti esperti del web incaricati di cercare il lavoro a chi non lo aveva e nel frattempo intascava il reddito di cittadinanza. Un flop clamoroso, che oggi il “Corriere della Sera”, in una paginata, impietosamente racconta, arrivando alle nostre stesse conclusioni: ad aprile, quando scadrà il loro contratto, andranno a casa a cercarsi un vero lavoro, più che fare finta di cercarlo ad altri? I navigator, intanto, per paura di restare a spasso anche loro, si sono messi in sciopero… I navigator di Di Maio: dagli annunci al flop “All’Auditorium di Roma la cerimonia era stata organizzata in pompa magna: ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Forse, per aprile, ce ne libereremo per sempre. Con buona pace di Luigi Di, che sui “”, presunti esperti del web incaricati di cercare il lavoro a chi non lo aveva e nel frattempo intascava il reddito di cittadinanza. Un flop clamoroso, che oggi il “Corriere della Sera”, in una paginata, impietosamente racconta, arrivando alle nostre stesse conclusioni: ad aprile, quando scadrà ilcontratto, andranno aa cercarsi un vero lavoro, più che fare finta di cercarlo ad altri? I, intanto, per paura di restare a spasso, simessi in sciopero… Idi Di: dagli annunci al flop “All’Auditorium di Roma la cerimonia era stata organizzata in pompa magna: ...

Genova - "Mentre attendiamo certezze dal Governo sulla consegna dei prossimi vaccini, la Liguria si prepara alla Fase 2. Insieme alla nostra sanità e alle Asl, abbiamo già individuato praticamente tut ...

Un gesto che potrebbe essere per esempio un voto non ostile su Bonafede. 'Conte è parte del problema e non la soluzione' dicono Andrea Cangini e Osvaldo Napoli. E importanti senatori del Pd, come il c ...

