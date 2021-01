Grande Fratello Vip, Dayane Mello è la prima finalista: 'La dedico a mia figlia' (Di martedì 26 gennaio 2021) . Il televoto che si è concluso durante la diretta di lunedì 25 gennaio ha dato il suo verdetto. La modella brasiliana ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021) . Il televoto che si è concluso durante la diretta di lunedì 25 gennaio ha dato il suo verdetto. La modella brasiliana ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - pietroraffa : Chissà come finirà la seconda edizione del Grande Fratello Chigi #Conte - AlbertoBagnai : Accomunato a Osho da un personaggio del Grande Fratello (diverso da Casalino). Non merito tanto onore!?? - filledesfleurss : TOMMASO ZORZI NON MERITA LA FINALE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020 È LA CAZZATA PIÙ GRANDE CHE IO ABBIA MAI ASCOLTATO FINO AD ORA #GFVIP - Claudia92968997 : NO RAGA MA IO SONO SCIOCCATA MA CHE CAZZO DI GIOCO È QUESTO. UNA VOLTA PER TUTTI DICIAMO IN CORO '' TOMMASO ZORZI È… -