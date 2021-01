Gli studenti tornano a scuola. Nel caos (Di lunedì 25 gennaio 2021) Francesca Angeli Medie e superiori di nuovo in classe da oggi. Tra presenze al 50% e rischi occupazioni La scuola secondaria riparte oggi in presenza con l'auspicio di non doversi fermare di nuovo. La ripresa non coinvolge tutte le regioni e resta condizionata dal tetto per la presenza che va dal 50 al 75 per cento degli studenti e da altri paletti come l'orario ridotto, lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite, la gestione delle mense. Ma comunque nella sola Lombardia, da ieri arancione, sono circa 600mila i ragazzi che finalmente torneranno in classe tra le medie e i licei e altri 360 mila tra Liguria, Marche, Umbria e Campania. Gli istituti che non sono pronti potranno comunque far slittare il ritorno in classe di qualche giorno. «Spero almeno che l'attuale assetto al 50 per cento venga mantenuto per un po' per non costringere ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Francesca Angeli Medie e superiori di nuovo in classe da oggi. Tra presenze al 50% e rischi occupazioni Lasecondaria riparte oggi in presenza con l'auspicio di non doversi fermare di nuovo. La ripresa non coinvolge tutte le regioni e resta condizionata dal tetto per la presenza che va dal 50 al 75 per cento deglie da altri paletti come l'orario ridotto, lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite, la gestione delle mense. Ma comunque nella sola Lombardia, da ieri arancione, sono circa 600mila i ragazzi che finalmente torneranno in classe tra le medie e i licei e altri 360 mila tra Liguria, Marche, Umbria e Campania. Gli istituti che non sono pronti potranno comunque far slittare il ritorno in classe di qualche giorno. «Spero almeno che l'attuale assetto al 50 per cento venga mantenuto per un po' per non costringere ...

atm_informa : Potenziamo il servizio con 1.200 nuove corse, 800 per gli studenti. Ma con il limite del 50% di riempimento dei mez… - LiciaRonzulli : Perché siamo in zona Rossa? La #Lombardia non doveva essere in zona rossa. Chi ripagherà gli esercenti che hanno… - Maxdero : ??Chiusi per un errore nei dati forniti da Regione Lombardia? Così fosse, Regione Lombardia risponda di questo err… - MuredduGiovanni : RT @1000whitecranes: @markorusso69 era logico che si arrivasse a questo, e non sarà solo per palestre e piscine, ne parlano anche per gli s… - mariacr28250504 : RT @ProfCampagna: Oggi i miei studenti ritorneranno a scuola. L'ultima volta che li ho visti in carne ed ossa era metà ottobre. Da quel mom… -