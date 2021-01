Eroina da Mestre al Friuli | spacciatore arrestato a Pordenone

Ultime Notizie dalla rete : Eroina Mestre

VeneziaToday

PORDENONE. Due persone, di nazionalità pakistana, sono state arrestate per spaccio di eroina e hashish in tutta l'area del Friuli occidentale. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza di ...Esperienza da incubo per una donna polacca di 40 anni che sabato sera di era persa all’interno del terzo piano del garage interrato di via Perathoner... La questura di Bolzano ha espulso i due presunt ...