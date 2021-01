Daydreamer | anticipazioni | Can e Sanem si riappacificano ma discutono ancora a causa di Yigit

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Can ePrima settimana nel daytime invernale per– Le Ali del Sogno. Pur mantenendo l’appuntamento serale il martedì, la soap con protagonisti Can Divit (Can Yaman) eAydin (Demet Ozemir) andrà infatti in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.35 circa. Nelle puntate trasmesse nei prossimi giorni, Can deciderà di “sequestrare”e la porterà in un casale completamente avvolto dalla neve. In un primo momento, la ragazza reagirà con sdegno all’idea del suo ex, ma poi cambierà radicalmente atteggiamento finché non deciderà poi di fare pace con lui. Tuttavia, la coppia ricomincerà a discuterà quandopalerà a Can l’idea di continuare a lavorare per l’editore(Utku Ates), rifiutando di tornare alla Fikri Harika. ...