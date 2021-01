Dà a Crosetto del "voltagabbana" per difendere Conte? Strepitoso: il Gigante spappola Parenzo con una frase, brutta fine | Video (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tutta la spocchia di David Parenzo. Siamo a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7, la puntata è quella di domenica 24 gennaio. E Parenzo si confronta con Guido Crosetto sulla crisi di governo, sui transfughi e sui tentativi di Giuseppe Conte. David, ovviamente, difende in tutto e per tutto il premier e le sue manovre: obiettivo, vietare ad ogni costo che il centrodestra governi o vada al voto, vincendolo. E così, rivolgendosi a Crosetto, per difendere le scelte dei voltagabanna, afferma: "Siamo in un sistema proporzionale puro in cui ognuno si fa i fatti suoi. Tu sei stato direttore della Padania, poi sei finito alla Rai grazie alla Lega, poi hai fatto le trasmissioni a favore dei 5stelle e ti hanno candidato... sei uno splendido ego", si è prodigato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tutta la spocchia di David. Siamo a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7, la puntata è quella di domenica 24 gennaio. Esi confronta con Guidosulla crisi di governo, sui transfughi e sui tentativi di Giuseppe. David, ovviamente, difende in tutto e per tutto il premier e le sue manovre: obiettivo, vietare ad ogni costo che il centrodestra governi o vada al voto, vincendolo. E così, rivolgendosi a, perle scelte dei voltagabanna, afferma: "Siamo in un sistema proporzionale puro in cui ognuno si fa i fatti suoi. Tu sei stato direttore della Padania, poi sei finito alla Rai grazie alla Lega, poi hai fatto le trasmissioni a favore dei 5stelle e ti hanno candidato... sei uno splendido ego", si è prodigato ...

