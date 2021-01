Covid: Messico, positivo il presidente López Obrador (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha reso noto di aver contratto il Covid - 19, manifestando "sintomi lievi" della malattia. Via Twitter, il capo dello Stato messicano ha aggiunto di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilmessicano Andrés Manuelha reso noto di aver contratto il- 19, manifestando "sintomi lievi" della malattia. Via Twitter, il capo dello Stato messicano ha aggiunto di ...

DavidZannoniMX : RT @puntodincontro: Il presidente del Messico positivo al Covid-19 - puntodincontro : Il presidente del Messico positivo al Covid-19 - GiovaQuez : @Joshuat81225249 @chebbuo2 @luigidimaio Non faccio retromarcia su nulla. Quelle sono illazioni. In canada -50%, Mes… - gazzettamantova : Covid, a Città del Messico i parenti dei malati in fila per ore per l'ossigeno A Citta' del Messico i parenti dei p… -