Conte potrebbe recarsi al Quirinale oppure No? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Conte potrebbe recarsi al Quirinale per rassegnare le dimissioni oppure solo per discorrere con il Presidente Mattarella. A leggere i vari quotidiani e ascoltare telegiornali non si capisce qual è il progetto del governo e dei suoi alleati politici. Si reca al Quirinale oppure No? Questa è la domanda che si pone chi segue i fatti politici Ognuno, stampa o tv, fa la sua interpretazione. Noi che non siamo commentatori della politica ma semplici osservatori ci permettiamo di non fare alcuna previsione relativamente alle sorti di questo governo. Invitiamo chi legge i nostri appunti a tenersi le proprie idee, ad esprimere il proprio giudizio solo a seguito dei fatti e non lasciarsi affascinare da ipotesi sia pure interessanti ma ...

