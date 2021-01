Bruxelles alla Germania | “Il piano di rilancio non va bene Riformare le pensioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Anche lascivola sulla buccia Recovery plan. Secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco Handelsblatt citando fonti vicino al governo di Berlino, la Commissione Ue ritiene che ilmesso a punto dal governo di Angela Merkel, sia carente sul fronte delle riforme e andrebbe quindi migliorato. Lo stesso appunto che nei giorni scorsi è stato informalmente avanzato nei confronti di Roma. In particolarechiede che il governo metta manoriforma delle: “Mancano misure ampie e generali per il migliorare il sistemastico”, si legge nelle più recenti raccomandazioni. Inoltrechiede l’apertura di professioni regolamentate come l’artigianato o gli architetti. “manca quel ...