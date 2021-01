Benno Neumair e il racconto dell’amica (Di lunedì 25 gennaio 2021) Continuano le indagini per la scomparsa dei coniugi Neumair. Dopo l’iscrizione del figlio Benno nel registro degli indagati, le indagini hanno continuato a fare il loro corso. Tracce ematiche appartenenti a Peter Neumair sono state rinvenute sul ponte, vicino al fiume, e si è cercato di ricostruire la serata di Benno, oltre che ricomporre il puzzle della vita famigliare dei Neumair. Benno quella sera aveva passato la notte a casa di un’amica, con la quale aveva intrapreso una frequentazione da poco più di un mese. La ragazza aveva riferito alle telecamere di “Chi l’ha visto?” che Benno la sera della scomparsa dei genitori era sereno, e non aveva notato in lui alcun particolare cambiamento. Ieri mattina poi, ha consegnato i vestiti che Benno ha ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Continuano le indagini per la scomparsa dei coniugi. Dopo l’iscrizione del figlionel registro degli indagati, le indagini hanno continuato a fare il loro corso. Tracce ematiche appartenenti a Petersono state rinvenute sul ponte, vicino al fiume, e si è cercato di ricostruire la serata di, oltre che ricomporre il puzzle della vita famigliare deiquella sera aveva passato la notte a casa di un’amica, con la quale aveva intrapreso una frequentazione da poco più di un mese. La ragazza aveva riferito alle telecamere di “Chi l’ha visto?” chela sera della scomparsa dei genitori era sereno, e non aveva notato in lui alcun particolare cambiamento. Ieri mattina poi, ha consegnato i vestiti cheha ...

VoceDelTrentino : Giallo di Bolzano: i vestiti di Benno Neumair sotto la lente dei Ris - - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Bolzano, l’amica di #BennoNeumair indagata per favoreggiamento - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Bolzano, l’amica di #BennoNeumair indagata per favoreggiamento - RassegnaZampa : #Bolzano, l’amica di #BennoNeumair indagata per favoreggiamento - infoitinterno : Benno Neumair, al vaglio il racconto dell'amica. Le analisi dei Ris sui vestiti consegnati -