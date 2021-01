ATP Melbourne 2 | entry-list e partecipanti Presenti Sonego e Cecchinato

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) L’organizzazione dell’Australian Open è stata investita nelle ultime settimane da parecchie polemiche provenienti dagli stessi giocatori, in 72 in quarantena a causa della positività di alcune persone nei charter messi a disposizione per trasportare i tennisti in Oceania. Nonostante siano ancora in tanti lontani dal poter scendere in campo, la preparazione verso il primo Slam del 2021 sta procedendo in maniera spedita, con la prima settimana di febbraio che sarà farcita di tantissimo tennis: l’ATP Cup vedrà come protagonisti, fra gli altri, i migliori giocatori al mondo, nel mentre si disputeranno due tornei 250 aper far scaldare i motori anche agli altri. Nel torneo di2 saranno due gli azzurriin tabellone, Lorenzoe Marco. Per entrambi questi giorni ...