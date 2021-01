Amici 20, Rudy Zerbi spinge Arisa fuori dal programma: il motivo (Di lunedì 25 gennaio 2021) La scontro continuo, a tratti intestino, tra Rudy Zerbi e Arisa è diventato il cuore dell’edizione 2020 di Amici, la ventesima della serie, l’ultimo confronto si è avuto oggi, lunedì 25 gennaio, durante il daytime, più che un confronto una vera e propria lite che ha spinto la cantante di Genova a minacciare le dimissioni. Il motivo Il continuo e costante scontro fatto di ripicche e dispetti tra Rudy Zerbi ed Arisa è diventato il mood, il cuore, dell’edizione 2020 di Amici. Si è partiti dallo “scippo” di Arianna Gianfelici passata dalla squadra del professore di canto a quella della professoressa. Gli screzi dell’ultimo mese In seguito abbiamo assistito a diverse sfide, a tratti davvero intense, dove ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 gennaio 2021) La scontro continuo, a tratti intestino, traè diventato il cuore dell’edizione 2020 di, la ventesima della serie, l’ultimo confronto si è avuto oggi, lunedì 25 gennaio, durante il daytime, più che un confronto una vera e propria lite che ha spinto la cantante di Genova a minacciare le dimissioni. IlIl continuo e costante scontro fatto di ripicche e dispetti traedè diventato il mood, il cuore, dell’edizione 2020 di. Si è partiti dallo “scippo” di Arianna Gianfelici passata dalla squadra del professore di canto a quella della professoressa. Gli screzi dell’ultimo mese In seguito abbiamo assistito a diverse sfide, a tratti davvero intense, dove ...

