Vino e ricette, l'abbinamento perfetto secondo le «Le donne del vino» (Di domenica 24 gennaio 2021) Siamo abituati ormai al fatto che le donne del vino amano fare le cose in grande per qualità e quantità. L'ultima idea delle 900 ragazze, tra produttrici, sommelier, enologhe, ristoratrici e giornaliste, che formano l'Associazione è quella di rivelare a partire dai vini un ricco ricettario di piatti regionali da loro in parte reinterpretati. Una sorta di ricette tradizionali d'autore, facili da preparare, ma gustosissime, con i vini della medesima regione. L'iniziativa vuole trasmettere un vero e proprio patrimonio di saperi sul vino e sulla cucina italiana a suo modo unico e quindi riunire in un originale "Ricettario del vino", ben 900 piatti "open source" dai primi ai dessert. Le preparazioni sono raccolte e pubblicate con periodicità bisettimanale ...

