Sanremo, la seconda co-conduttrice a sorpresa: nessuno si aspettava lei (Di domenica 24 gennaio 2021) Amadeus esprime la sua opinione sull’organizzazione del Festival di Sanremo e annuncia il nome di un’altra co-conduttrice Tante le polemiche che stanno attraversando l’organizzazione del Festival di Sanremo durante la crisi sanitaria. Molti vorrebbero che sia rimandato in rispetto delle normative anti-contagio. Secondo il direttore artistico è importante che il Festival non sia blindato, questo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 24 gennaio 2021) Amadeus esprime la sua opinione sull’organizzazione del Festival die annuncia il nome di un’altra co-Tante le polemiche che stanno attraversando l’organizzazione del Festival didurante la crisi sanitaria. Molti vorrebbero che sia rimandato in rispetto delle normative anti-contagio. Secondo il direttore artistico è importante che il Festival non sia blindato, questo L'articolo proviene da YesLife.it.

supermalaxx : 4 cose mi hanno fatto capire che questa pandemia è una cosa grave... primo vedere New York in lockdown totale... Se… - cuoreamaro__ : Faccio un appello ad Amadeus. Carissimo Amadeus se mi metti Gaia nella seconda serata e non nella prima potrei rima… - infoitcultura : Sanremo 2021, annunciata la seconda conduttrice del Festival - redditato : @LucaBizzarri @FiorellaMannoia Certo che siete strani. Vi sciacquate la bocca con la meritocrazia e poi permettete… - infoitcultura : Sanremo 2021, Matilda De Angelis è la seconda co-conduttrice del Festival -