Regista dei Simpson prevedeva l’inaugurazione di Biden dal 2019

Il Regista dei Simpson ha messa in evidenza una clip della serie che apparentemente avrebbe predetto l'elezione di Joe Biden e Kamala Harris. Non è la prima volta che il noto cartone The Simpsons sembra "prevedere il futuro" sui possibili scenari dell'attualità statunitense poco tempo fa, infatti, era apparso sui social che il cartoon aveva predetto le rivolte al Campidoglio di Washington DC. Il Regista dei Simpson aveva predetto l'inaugurazione Biden-Harris? Uno degli ideatori del famoso cartoon statunitense The Simpsons ha fatto notare l'esistenza di una clip nella quale la serie "prediceva" in apparenza l'elezione del presidente Joe Biden e della vicepresidente Kamala Harris.

Il regista dei Simpson prevedeva l'elezione di Joe Biden e Kamala Harris già in alcune clip del famoso cartoon risalenti al 2019.

Apple TV+: Sofia Coppola tra i registi più pagati di sempre per The Custom of the Country

Sofia Coppola entra a far parte nelle sempre più ricca scuderia di Apple TV+ con The Custom of the Country, al fianco di Spielberg e Scorsese ...

