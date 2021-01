“Quasi alle mani”, retroscena su Udinese-Inter: Conte furioso – VIDEO (Di domenica 24 gennaio 2021) C’è grande timore per il referto dell’arbitro Maresca su Antonio Conte. Il tecnico salentino ieri è stato espulso nel finale di gara in Udinese-Inter. Tensione nel tunnel degli spogliatoi. Rischia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 24 gennaio 2021) C’è grande timore per il referto dell’arbitro Maresca su Antonio. Il tecnico salentino ieri è stato espulso nel finale di gara in. Tensione nel tunnel degli spogliatoi. Rischia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

ItalyMFA : L’Italia ribadisce la propria preoccupazione per la recente decisione israeliana di avviare la costruzione di quasi… - infoitsport : Gazzetta - Conte e l'arbitro Maresca quasi alle mani nel tunnel della Dacia Arena: pesante sfogo del tecnico che or… - be4_trix_ : Ho messo la sveglia alle 9 per studiare, ma è quasi mezzogiorno e sono ancora a letto a fare avanti e indietro su twitter e instagram - Virus1979C : CONTE E L’ARBITRO MARESCA QUASI ALLE MANI NEL TUNNEL PER GLI SPOGLIATOI. LA RICOSTRUZIONE - Gianmar26145917 : RT @Qua_Agatha: @Gianmar26145917 Ettecredo che non fa 'salti nel buio' ... quando gli ricapita sta fortuna? Anche se... avendo quasi il 20… -