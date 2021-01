"Perché non vai a fare in c***?", e abbandona lo studio: Mara Venier, spunta un video di un clamoroso litigio (Di domenica 24 gennaio 2021) Mara Venier ha ospitato l'amico e collega Teo Mammucari nella puntata di Domenica In del 24 gennaio. Non sono mancate le battute e i momenti di grande ilarità, soprattutto quando i due hanno ricordato le loro liti passate a Tu si que vales. In particolare Mammucari - che nella scorsa edizione del Cantante Mascherato ha trionfato stupendo tutti - ha tirato fuori lo storico episodio dell'abbandono dello studio da parte della Venier, che si era risentita dopo essere stata stuzzicata troppo dal collega. La padrona di casa di Domenica In ha mandato in onda il video proprio di quell'episodio, in cui la Venier si mostra insofferente per l'insolenza di Mammucari: “Teo, ma Perché non vai a fare in c***, eh? Non è che il pubblico ti ama ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021)ha ospitato l'amico e collega Teo Mammucari nella puntata di Domenica In del 24 gennaio. Non sono mancate le battute e i momenti di grande ilarità, soprattutto quando i due hanno ricordato le loro liti passate a Tu si que vales. In particolare Mammucari - che nella scorsa edizione del Cantante Mascherato ha trionfato stupendo tutti - ha tirato fuori lo storico episodio dell'abbandono delloda parte della, che si era risentita dopo essere stata stuzzicata troppo dal collega. La padrona di casa di Domenica In ha mandato in onda ilproprio di quell'episodio, in cui lasi mostra insofferente per l'insolenza di Mammucari: “Teo, manon vai ain, eh? Non è che il pubblico ti ama ...

