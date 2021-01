Napoli, Gattuso: «Niente alibi, responsabilità mia. Manca il veleno» (Di domenica 24 gennaio 2021) Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Verona: le sue dichiarazioni Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Verona. PRESTAZIONE – «Nel primo tempo abbiamo provato ad andare in verticale, il piano gara era questo ed è stato fatto anche bene. Nel secondo tempo non ci siamo mai andati e ci siamo fatti fare male da soli, con palle perse. Se vai a giocare con loro sul contatto fisico è il loro pane, non il nostro. Fisicamente ci hanno surclassati». SUPERCOPPA – «Sarebbe troppo facile cercare degli alibi, nonostante abbiamo giocato qualche partita in più. Alle prime difficoltà la squadra non riesce a dare lettura al pericolo, e la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Gennaro, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Verona: le sue dichiarazioni Gennaro, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Verona. PRESTAZIONE – «Nel primo tempo abbiamo provato ad andare in verticale, il piano gara era questo ed è stato fatto anche bene. Nel secondo tempo non ci siamo mai andati e ci siamo fatti fare male da soli, con palle perse. Se vai a giocare con loro sul contatto fisico è il loro pane, non il nostro. Fisicamente ci hanno surclassati». SUPERCOPPA – «Sarebbe troppo facile cercare degli, nonostante abbiamo giocato qualche partita in più. Alle prime difficoltà la squadra non riesce a dare lettura al pericolo, e la ...

