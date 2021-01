Migliaia in piazza a sostegno di Navalny "Putin vattene". Scontri e arresti in Russia (Di domenica 24 gennaio 2021) Navalny, dal carcere, ha chiamato, la Russia ha risposto. In tutto il Paese la gente è scesa in piazza per protestare contro il suo arresto. A Mosca e San Pietroburgo, come sempre, i numeri sono stati ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021), dal carcere, ha chiamato, laha risposto. In tutto il Paese la gente è scesa inper protestare contro il suo arresto. A Mosca e San Pietroburgo, come sempre, i numeri sono stati ...

Tg3web : A migliaia, in decine di città della Russia, sfidando i divieti e le intimidazioni delle autorità, scendono in piaz… - valigiablu : Russia, migliaia di manifestanti scendono in piazza per chiedere il rilascio di Alexei Navalny nonostante la violen… - Tg3web : Decine di migliaia i manifestanti in varie città della Russia mobilitati dall'appello di Aleksej Navalny, il dissid… - pana_tta : RT @michelemas: Nonostante intimidazioni e centinaia di arresti, migliaia di russi hanno espresso in piazza solidarietà a #Navalny. A Yakut… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: In migliaia in piazza a Madrid contro le misure anti-Covid #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Migliaia piazza In migliaia in piazza a Madrid contro le misure anti-Covid TGCOM Tram Bologna: centinaia di espropri per la Linea 2

Posti auto eliminati lungo il percorso: saranno recuperati in altre zone. Lisei e Sassone (FdI): "Pesanti conseguenze per residenti e commercianti" ...

Migliaia in piazza a sostegno di Navalny "Putin vattene". Scontri e arresti in Russia

Navalny, dal carcere, ha chiamato, la Russia ha risposto. In tutto il Paese la gente è scesa in piazza per protestare contro il suo arresto. A Mosca e San Pietroburgo, come sempre, i numeri sono stati ...

Posti auto eliminati lungo il percorso: saranno recuperati in altre zone. Lisei e Sassone (FdI): "Pesanti conseguenze per residenti e commercianti" ...Navalny, dal carcere, ha chiamato, la Russia ha risposto. In tutto il Paese la gente è scesa in piazza per protestare contro il suo arresto. A Mosca e San Pietroburgo, come sempre, i numeri sono stati ...