Lozano non basta al Napoli, il Verona vince 3-1 in rimonta (Di domenica 24 gennaio 2021) Verona (ITALPRESS) – Il Napoli crolla 3-1 contro il Verona al Bentegodi che porta a casa una grande vittoria, per di più in rimonta. Eppure la squadra di Gattuso, reduce dal ko in Supercoppa con la Juve, ci aveva messo poco più di 8 secondi ad andare in vantaggio: dopo il calcio d'inizio Demme lancia subito cercando la profondità, Di Marco manca l'intervento e Lozano si trova davanti a Silvestri che batte calciando al volo. E' subito 1-0, terzo gol più veloce nella storia della Serie A (dopo quello di Leao di qualche giornata fa arrivato a 6? dall'inizio) e gol più veloce nella storia del Napoli. Gara che appare in discesa, Verona in confusione e azzurri in controllo. Le occasioni per il raddoppio ci sarebbero ma vengono sciupate, tra cui spiccano un tiro da dentro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Ilcrolla 3-1 contro ilal Bentegodi che porta a casa una grande vittoria, per di più in. Eppure la squadra di Gattuso, reduce dal ko in Supercoppa con la Juve, ci aveva messo poco più di 8 secondi ad andare in vantaggio: dopo il calcio d'inizio Demme lancia subito cercando la profondità, Di Marco manca l'intervento esi trova davanti a Silvestri che batte calciando al volo. E' subito 1-0, terzo gol più veloce nella storia della Serie A (dopo quello di Leao di qualche giornata fa arrivato a 6? dall'inizio) e gol più veloce nella storia del. Gara che appare in discesa,in confusione e azzurri in controllo. Le occasioni per il raddoppio ci sarebbero ma vengono sciupate, tra cui spiccano un tiro da dentro ...

