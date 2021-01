"Il Pd in ginocchio pure da Berlusconi". Rossi ma non di vergogna, indiscreto: conta governare, con chi non importa (Di domenica 24 gennaio 2021) D'accordo. La politica è l'arte del possibile. Ma un po' di pudore in quest'epoca di naufragio della morale sarebbe gradito. Invece no. Ieri il Partito democratico, per bocca del suo attuale stratega, una specie di Togliatti redivivo, cioè Goffredo Bettini, ha gettato l'amo convinto di far abboccare, con l'esca del potere, il pesce più grosso dell'acquario: Silvio Berlusconi. Questa mossa è insieme disperata e sporcacciona. Segno della debolezza e contemporaneamente della doppiezza di questo partito che festeggia il proprio centenario esibendo falce, martello e faccia come il didietro, convinto che può permettersi di tutto, stante la venerazione che circonda qualsiasi oscenità esca da quelle bocche rosse. Ovvio che Silvio non assaggerà il boccone buttato lì con la scusa di salvare la patria e in realtà con lo scopo di consentire alla sinistra di ritardare il redde ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) D'accordo. La politica è l'arte del possibile. Ma un po' di pudore in quest'epoca di naufragio della morale sarebbe gradito. Invece no. Ieri il Partito democratico, per bocca del suo attuale stratega, una specie di Togliatti redivivo, cioè Goffredo Bettini, ha gettato l'amo convinto di far abboccare, con l'esca del potere, il pesce più grosso dell'acquario: Silvio. Questa mossa è insieme disperata e sporcacciona. Segno della debolezza e contemporaneamente della doppiezza di questo partito che festeggia il proprio centenario esibendo falce, martello e faccia come il didietro, convinto che può permettersi di tutto, stante la venerazione che circonda qualsiasi oscenità esca da quelle bocche rosse. Ovvio che Silvio non assaggerà il boccone buttato lì con la scusa di salvare la patria e in realtà con lo scopo di consentire alla sinistra di ritardare il redde ...

Serenissima80S : @Violetta8Viola @19ElenaMaria78 Si pure a me purtroppo.....Non riuscirà a riconquistarmi manco se va in ginocchio fino a Lourdes ?? - MV10845357 : @TeresaBellanova @elenabonetti @ivanscalfarotto ancora?Fate schifo altra che dignità politica!MERITATE DI SPARIRE!… - AxiaFel : @PPanariello @EnryBonfy @GiorgiaMeloni @FratellidItalia La legge di bilancio 2020 è stata approvata il 16 dicembre… - ISabotatore : @Brontolo3ntino A parte che sia Chiellini che Tomyasu hanno il braccio largo, ma poi Tomyasu fa fallo pure con la g… - santillana63 : @FMisfatto Se faranno cadere il Governo e non voteranno la R Bonafede in ginocchio ci saranno pure loro.. -

Ultime Notizie dalla rete : ginocchio pure Che mazzata per l'Austria della velocità: il ginocchio destro di Nina Ortlieb è completamente distrutto NEVEITALIA.IT Goggia e Paris, frecce azzurre tra Crans Montana e la Streif

Tre giorni di adrenalina pura. Sofia vuole risalire in Coppa, Domme in Austria ritrova la pista simbolo a un anno dall'infortunio ...

Che mazzata per l'Austria della velocità: il ginocchio destro di Nina Ortlieb è completamente distrutto

Dopo Nicole Schmidhofer, poco più di un mese fa a Val d'Isère, un'altra mazzata devastante per la nazionale femminile austriaca di velocità. La velocista del Wunderteam verrà operata nei prossimi gior ...

Tre giorni di adrenalina pura. Sofia vuole risalire in Coppa, Domme in Austria ritrova la pista simbolo a un anno dall'infortunio ...Dopo Nicole Schmidhofer, poco più di un mese fa a Val d'Isère, un'altra mazzata devastante per la nazionale femminile austriaca di velocità. La velocista del Wunderteam verrà operata nei prossimi gior ...