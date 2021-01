Ghostbusters | Ernie Hudson | “Il reboot al femminile del 2016 è stato un errore”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 24 gennaio 2021), uno dei quattro protagonisti di, si è espresso sulaldi Paul Feig, uscito nel, nel quale tra l'altro fa un'apparizione., uno dei quattro protagonisti di, si è espresso suldi Paul Feig, uscito nel. In un'intervista concessa al sito Living Life Fearless, l'attore ha parlato del suo prossimo ritorno al franchise, in un film che è un vero e proprio sequel, e non un: "Quando dici la parolati viene in mente il terzo film che hanno fatto, quello con la squadra tutta al- che a me è piaciuto molto, adoro tutti quelli che ci hanno lavorato e sono un ...