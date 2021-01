GF Vip 5, Mario Ermito stupisce su Dayane Mello: “La continuerò a frequentare” (Di domenica 24 gennaio 2021) Mario Ermito si rivela in toto parlando delle difficoltà riscontrate nella vita reale una volta uscito dal Grande Fratello VIP 5, per poi sbilanciarsi sulla frequentazione con la modella Dayane Mello dopo la fine della sua esperienza nel reality. L’occasione è un’intervista concessa in radio, in cui l’ormai ex gieffino ed ex attore dell’Ares-film chiarisce, inoltre, la sua posizione sulla sua sospetta liaison avuta con Barbara D’Urso. Questo e molto altro, vi snoccioliamo sul tenebroso Ermito, nel nostro articolo. Mario Ermito si racconta dopo il Gf vip 5 In un’intervista inedita concessa ai microfoni di Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio, Mario Ermito si è raccontato a tutto tondo da ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 24 gennaio 2021)si rivela in toto parlando delle difficoltà riscontrate nella vita reale una volta uscito dal Grande Fratello VIP 5, per poi sbilanciarsi sulla frequentazione con la modelladopo la fine della sua esperienza nel reality. L’occasione è un’intervista concessa in radio, in cui l’ormai ex gieffino ed ex attore dell’Ares-film chiarisce, inoltre, la sua posizione sulla sua sospetta liaison avuta con Barbara D’Urso. Questo e molto altro, vi snoccioliamo sul tenebroso, nel nostro articolo.si racconta dopo il Gf vip 5 In un’intervista inedita concessa ai microfoni di Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio,si è raccontato a tutto tondo da ...

