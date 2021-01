Fonseca aveva prenotato l’aereo, felice di regalare un viaggio gratis ad Allegri (Di domenica 24 gennaio 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

LuigiLauritano : @emilianoavanti @CUCS_ La prossima volta Fonseca dai retta a Pelle che ti aveva avvisato sui 6 cambi - siamo_la_Roma : ??? Al 3-3, #Fonseca aveva virtualmente davanti gli ultimi 3 minuti da allenatore della #Roma ?? La storia doveva cam… - pccpla : RT @capuanogio: La #Roma non aveva nessuna voglia di mollare #Fonseca #RomaSpezia - Don_Villar14 : Secondo #SkySport Dzeko aveva davvero una contusione e per questo non ha giocato. È una cosa che non penso succeder… - filip74111 : @CheccoCasano Abbiamo 38 punti sul campo che in pochi allenatori capello Spalletti e il primo Garcia avevano con ro… -