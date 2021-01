Fondò scuola per piccoli geni, morto prete nel palermitano (Di domenica 24 gennaio 2021) Era conosciuto per aver fondato, alla fine del 1960, il centro per ragazzi con un quoziente intellettivo più alto della media, in contrada Cerasella, sulle Madonie nel palermitano. È questa l’eredità che lascia don Calogero La Placa, morto a 96 anni, già arciprete di Petralia Soprana. La sua idea fu quella di dare vita a Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 24 gennaio 2021) Era conosciuto per aver fondato, alla fine del 1960, il centro per ragazzi con un quoziente intellettivo più alto della media, in contrada Cerasella, sulle Madonie nel. È questa l’eredità che lascia don Calogero La Placa,a 96 anni, già arcidi Petralia Soprana. La sua idea fu quella di dare vita a

