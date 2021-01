E Ibra zittì Zapata: 'Ho fatto più gol io che tu partite in carriera' (Di domenica 24 gennaio 2021) Il rumore dei nemici, si sa, è una delle cose che fa sentire vivo Ibrahimovic. A cui in campo a volte piace sfidare e, in certe occasioni, provocare. A Cagliari, per esempio, le telecamere avevano ... Leggi su gazzetta (Di domenica 24 gennaio 2021) Il rumore dei nemici, si sa, è una delle cose che fa sentire vivohimovic. A cui in campo a volte piace sfidare e, in certe occasioni, provocare. A Cagliari, per esempio, le telecamere avevano ...

Gazzetta_it : E #Ibra zittì #Zapata: “Ho fatto più gol io che tu partite in carriera” #MilanAtalanta - sportli26181512 : E Ibra zittì Zapata: 'Ho fatto più gol io che tu partite in carriera': E Ibra zittì Zapata: 'Ho fatto più gol io ch… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: E #Ibra zittì #Zapata: “Ho fatto più gol io che tu partite in carriera” #MilanAtalanta - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: E #Ibra zittì #Zapata: “Ho fatto più gol io che tu partite in carriera” #MilanAtalanta - wiseandgolden04 : RT @Gazzetta_it: E #Ibra zittì #Zapata: “Ho fatto più gol io che tu partite in carriera” #MilanAtalanta -